Сбитый возле Очакова иранский дрон опровергает заявления Тегерана, что с началом войны они не дают оружие для рф

Представители военной разведки Украины нашли информацию, которая может свидетельствовать, что иранские беспилотники в рф поставляли после 24 февраля.
Об этом «Суспільному» рассказал представитель ГУР МО Украины.
Mohajer-6 был сбит возле Очакова 23 сентября и упал в воду, поэтому почти уцелел.
– Винт беспилотника Mohajer-6 был изготовлен только в феврале этого года. Это только сделано. А еще потребовалось время, чтобы его доставить в российскую федерацию. То есть они были доставлены в этом году, – рассказал представитель разведки
Иранский Mohajer собран из деталей, производимых в разных странах. Большинство комплектующих из США. Также у беспилотника есть австрийский двигатель и японская камера.
– Никаких российских элементов мы здесь не обнаружили. На одном элементе есть надпись и на фарсе (современный персидский язык имеет статус официального в Иране, Афганистане, Таджикистане). Камера видимого диапазона – Япония. Лазерный дальномер – китайского производства. Авиационная бомба иранского производства, – рассказал представитель ГУР МО Украины.
Напомним, что только в начале ноября в Иране признали, что поставляли россии беспилотники, но вроде бы немного и еще до войны. В МИД Украины пообещали Ирану масштабные последствия после того, как в Тегеране подтвердили передачу дронов-камикадзе рф.
Также напомним, что по информации западных СМИ, уже к концу года Иран планирует передать россии баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar
Также в Украине, по информации ГУР Минобороны, уже идет новая партия из несолидных сотен дронов-камикадзе.
В конце октября Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что у Израиля есть доказательства использования иранских беспилотников в Украине и он передаст их США.