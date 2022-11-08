Более 30 танков и броневиков: Николаевские десантники рассказали и показали, как уничтожают вражескую бронетехнику

Противотанковое подразделение 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады продолжает уничтожать вражескую технику в районе выполнения задач на Донбассе.

Об этом сообщили в Командовании Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

Так, на днях противотанкисты точным выстрелом противотанковой управляемой ракеты сожгли танк российских оккупантов. Всего же с начала полномасштабного вторжения на счету подразделения более 30 уничтоженных танков и боевых бронированных машин врага.