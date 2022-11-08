Президент Зеленский внес на рассмотрение Рады законопроекты о продлении военного положения и мобилизации

Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной Раде продлить действие военного положения и мобилизацию в Украине.

Соответствующие законопроекты №8189 и №8190 зарегистрировали на сайте парламента 8 ноября.

Оба проекта закона направлены на рассмотрение руководства Верховной Рады.

Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что на ближайшем пленарном заседании Рада продолжит военное положение и всеобщую мобилизацию. По его словам, вероятнее всего речь идет о продлении на 90 дней: то есть до 19 февраля 2023 года.