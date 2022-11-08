В Харьковской области СБУ разоблачила еще одного священнослужителя УПЦ МП, который поддерживал оккупантов

В Купянском районе Харьковской области разоблачили настоятеля одного из храмов УПЦ московского патриархата, поддерживавшего оккупантов.

Об этом сообщили в СБУ и в областной прокуратуре.

Во время временной оккупации Купянского района он призвал местное религиозное общество поддержать захватчиков. Также в своих проповедях оправдывал преступления агрессора в войне против Украины.

Кроме того, он всячески способствовал распространению оккупационного режима в захваченной части региона и лично лично контактировал с местным гауляйтером Виталием Ганчевым.

Именно с ним представитель УПЦ МП согласовывал свои действия по использованию церкви для привлечения граждан в ряды врага и дискредитации Сил обороны Украины.

Для проведения взрывной деятельности он привлек прихожанку из одного из местных поселков, помогавшую ему распространять прокремлевскую пропаганду на территории общины.

Совместно с прихожанкой приспешник оккупантов в рясе даже прислал «благодарение» для так называемого «главы военно-гражданской администрации Харьковской области». Так, в письме подозреваемые благодарили российских военных за «благополучие и помощь».

Однако, во время освобождения района клирик со своей сообщницей бежали в рф, где пытаются скрываться от правосудия.

Обоим фигурантам доложено о подозрении по части 1 статьи 436-2 («Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины») Уголовного кодекса Украины и объявлен в розыск.

Напомним, как и. о. главы Службы безопасности Украины Василий Малюк рассказал, что СБУ понимает все возможные угрозы враждебного влияния в деятельности УПЦ МП, поэтому качественно отрабатывает это направление. Следователи ведомства разоблачили 33 священнослужителя УПЦ МП, исполнявших роли «от классических агентов до банальных корректировщиков огня в рясах».