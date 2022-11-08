Россия заняла третье место в мире по цензуре в Интернете – хуже только в Иране и Китае

Россия заняла третье место после Китая и Ирана по уровню цензуры в Интернете и шестое место по масштабам ограничений свобод в Интернете.

Об этом говорится в ежегодном рейтинге Freedom on the Net международной правозащитной неправительственной организации Freedom House.

В рейтинге цензуры интернета россия заняла третье место среди 30 стран, охваченных исследованием, вместе с Мьянмой и Бахрейном. Опередили рф только Китай и Иран. Худшая ситуация в Китае и он набрал 2 балла, Иран – 5 баллов, а россия – 6 баллов. И по тому же показателю, для сравнения, Украина набрала 21 балл.

В рейтинге масштабов ограничений свобод в интернете россия набрала 23 балла и занимает шестое место (чем выше место, тем хуже ситуация со свободой в сети). Худшая ситуация только по Вьетнаму, Кубе, Ирану, Мьянме и Китаю. Украина по этому показателю набрала 59 баллов и очутилась на 31 месте.

Свобода Интернета в россии упала на семь пунктов за период, связанный с жестоким вторжением оккупантов в Украину в феврале 2022 года, достигнув самого низкого уровня за все время и представляя наибольшее национальное падение свободы в сети в этом году.

Через несколько недель после вторжения Кремль заблокировал Facebook, Instagram и Twitter, лишив россиян доступа к достоверной информации о войне и ограничив возможность общаться с пользователями в других странах. Российское правительство также заблокировало более 5000 веб-сайтов, заставило СМИ назвать вторжение «специальной военной операцией» и ввело закон, предусматривающий до 15 лет лишения свободы для тех, кто распространяет «ложную информацию» о конфликте. Усиление ограничений режима, как до, так и после начала вторжения, значительно повысило риски, связанные с онлайн-активностью, и ускорило закрытие или изгнание оставшихся независимых СМИ страны.

"Свобода Интернета в россии достигла самого низкого уровня после жестокого вторжения правительства в Украину", - отметили в Freedom House.

В противоположность россии Freedom House приводит пример Украины, где наоборот расширяют доступность Интернета, несмотря на сложные условия войны и разрушения инфраструктуры.