Мобилизованых россиян отправили воевать в ряды ЧВК «Вагнер» вместе с зэками

Мать жителя Омской области, которого мобилизовали в сентябре, утверждает, что ее сына и несколько других мужчин, мобилизованных в регионе, отправили в ЧВК Вагнера.

Об этом, как сообщает российский ресурс «Агентство», заявила ответственный секретарь Союза комитетов солдатских матерей Валентина Мельникова.

По словам матери мужчины, в военном билете ее сына не поставили отметку о мобилизации, что позволило присоединить его к группе из ЧВК «Вагнера», состоящей из бывших заключенных. Эта группа находилась в зоне боевых действий в Луганской области.

Семья мобилизованного мужчины сообщила Валентине Мельниковой, что жаловалась в военную прокуратуру и военкомат, а также обращалась и властям Омской области, но не получила ответа.

«Агенство» отмечает, что не смогло связаться с семьей мобилизованного мужчины, поскольку родные пока не готовы говорить об этом публично.

- Это совершенно незаконно, так как само существование ЧВК незаконно с точки зрения российского законодательства. Родственники могут обратиться с жалобой в военную прокуратуру, — сказал «Агентству» директор правозащитной группы «Гражданин. Армия. Право» Сергей Кривенко.

Также Мельникова рассказывает о сотнях жалоб из регионов на то, что мобилизованных россиян отправили на передовую без подготовки, оружия и экипировки. В распоряжении «Агентства» есть два заявления от семей из Свердловской области, которые адресованы военным властям, прокуратуре и уполномоченному по правам человека. В первом говорится, что мобилизованных отправили в Луганскую область без медосмотра и подготовки, а после боев они остались без связи, командиров, вооружения и еды и ищут убежищ в заброшенных домах. Из-за этого мужчин могут обвинить в дезертирстве, опасаются их жены. Они просят прокуратуру не допустить этого и помочь найти мобилизованных, местонахождение которых им неизвестно.



Во второй жалобе прокуратуру просят провести расследование, почему мобилизованных из Свердловской области без подготовки отправили в бой и там они оказались без продовольствия, воды и медицинской помощи. Такие же жалобы — у нескольких десятков родственников и участников боевых действий из Брянска, Дальнего Востока, Урала, Республики Коми, Калининграда и других регионов, с которыми пообщалось «Агентство» или ознакомилось с их заявлениями в органы власти.

Как известно, большинство вагнеровцев, участвующих в войне против Украины, являются осужденными.