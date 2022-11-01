В Херсонской области оккупанты усиливали танковую защиту крадеными канализационными люками

В Херсонской области оккупанты усиливали защиту своих танков ворованными канализационными люками, однако это их не спасло.
Об этом сообщили в Командовании Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.
«Хочется отметить, что враг, для того чтобы выжить прибегает к разнообразным, иногда бессмысленным уловкам. Так, на одном из подбитых танков украинские воины обнаружили «дополнительную броню», а именно украденные канализационные люки, которые должны были служить экипажу защитой от поражения. Но это им не помогло спастись – финал все равно один. Так и дальше будет с каждым захватчиком!
Смерть русским оккупантам! Слава ДШВ! Слава Украине!», – рассказали в ДШВ.