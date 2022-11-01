На фоне поражений рф и роста недовольства среди россиян пропагандистам оккупантов обновили «методички»

Пропагандистам рф раздают новые указания журналистам в связи с высоким уровнем недовольства населения.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Российских пропагандистов призывают более важно относиться к мобилизованным и не употреблять термин «мобики».

ВСУ, согласно методикам, рекомендуют называть «боевиками» и «вооруженными формированиями». А также ни в коем случае не использовать аббревиатуру «ВСУ».

Также от пропагандистов требуют военное руководство Украины приписывать «западным кураторам Киева», а взрывы и партизанские диверсии просят больше не называть «хлопками».

Выехавших из россии после объявления мобилизации рекомендуют высмеивать, называя «убежантами» и «переждунами»;

«Появление новых методик свидетельствует о том, что проблема в российском обществе есть, а недовольство растет. Руководство россии, в свою очередь, традиционно пытается использовать пропаганду для манипуляций над населением, вместо того, чтобы решить эту проблему», – отметили в ГУР МО.

Напомним, как российская пропаганда после поражений оккупантов отклонилась от нарративов кремля.