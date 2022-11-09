Израиль может пересмотреть позицию по военной помощи Украине из-за иранской угрозы, - посол

Общие враги и общие угрозы могут сыграть не последнюю роль в пересмотре новым правительством Израиля позиции военной помощи Украине.

Об этом посол Украины в Израиле Евгений Корничук заявил в интервью изданию «Бахадари Харедим» .

«Большая победа Нетаньяху, а также ультраортодоксов с большинством 64 являются очень важной победой. Я надеюсь, что новое правительство придет в Украину с военной помощью», - сказал он.

Посол напомнил, что Россия активно использует иранские беспилотники для бомбардировок объектов на территории Украины.

«Однажды эти иранские дроны могут достичь территории Израиля, поэтому важно, чтобы было сотрудничество между Израилем и Украиной. Это поможет предотвратить их падение над территорией Украины, а также помочь Израилю изучить методы иранцев и проанализировать эти БПЛА», - отметил он.

Евгений Корнийчук также подчеркнул, что, учитывая тесное российско-иранское сотрудничество, «нужно помочь защитить Израиль, ведь существует вероятность того, что Иран атакует Израиль с помощью беспилотников через северную или южную границу».

Напомним, что только в начале ноября в Иране признали , что поставляли россии беспилотники, но вроде бы немного и еще до войны. В МИД Украины пообещали Ирану масштабные последствия после того, как в Тегеране подтвердили передачу дронов-камикадзе России.

Также напомним, что по информации западных СМИ, уже к концу года Иран планирует передать россии баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar .

Также в Украине, по информации ГУР Минобороны, уже идет новая партия из несолидных сотен дронов-камикадзе.

В конце октября Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что у Израиля есть доказательства использования иранских беспилотников в Украине и он передаст их США.