Война России против Украины уничтожила два миллиона гектаров леса

Российская вооруженная агрессия менее чем за полгода уничтожила в Украине два миллиона гектаров леса.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время выступления на Конференции ООН по изменению климата COP27.

«Русская война принесла миру острый продовольственный кризис, наиболее отразившийся на тех странах, страдающих от имеющихся проявлений разрушения климата – катастрофической засухи, масштабных наводнений. Российская война менее чем за полгода уничтожила в Украине 2 миллиона гектаров леса! Далеко не в каждой стране мира вообще есть такая площадь лесов, сожженная в Украине российскими обстрелами», – заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что из-за российской войны в Украине десятки стран вынуждены возвращать к работе в угольную генерацию, чтобы хоть чуть-чуть снизить цены на энергию для своих людей, которые шокирующе растут из-за сознательных российских действий.

« Мы вынуждены ежедневно выяснять, какова ситуация на Запорожской атомной станции, самой большой в Европе. Нет ли там выброса радиации? Российская армия превратила эту атомную станцию в военный полигон и постоянно играет с подключением станции и атомных реакторов к энергосети. Это непосредственный риск радиационной катастрофы. Кого будет волновать, например, количество парниковых газов в атмосфере, если часть Европы или Ближний Восток, а, возможно, Северную Африку, не дай бог, накроет радиационное облако в результате аварии на Запорожской АЭС? Еще в прошлом году вообще не мог быть такой вопрос, а в этом году россия поставила десятки таких вопросов перед миром » , – сказал Президент.

Он призвал страны жестко остановить россию, которая своей незаконной войной разрушает возможность мира в единстве работать ради общей цели. Поскольку не может быть эффективной климатической политики без мира на земле.