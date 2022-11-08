российские войска осудили «непонятную битву» на Донецком направлении после того, как, очевидно, понесли большие потери в течение недели интенсивных боев в ключевом восточном регионе Украины.

Об этом говорится в материале CNN .

москва пыталась прорвать оборону Киева в районе города Павловка по меньшей мере за последние семь дней: в одном из боев украинские войска ликвидировали около 300 россиян. Об этом отмечают в открытом письме российских военных губернатору приморского края.

Солдаты 155-й бригады морской пехоты тихоокеанского флота рф резко критиковали высокопоставленного российского чиновника в редком проявлении неповиновения, обвинив власть в «сокрытии» количества потерь «из страха быть привлеченными к ответственности».

Письмо, якобы присланное с линии фронта региональному российскому губернатору, поступило на фоне шаткого наступления москвы в регионе, которое российский президент владимир путин незаконно аннексировал чуть больше месяца назад.

«Снова нас бросили в непонятную битву генерал мурадов и его кум, земляк ахмедов, чтобы мурадов заработал премии, чтобы выглядеть красиво в глазах герасимова (начальник генштаба РФ)», – говорится в докладной записке, присланной губернатору приморского края.

В своем письме российские военные подчеркивают, что «в результате «тщательно» спланированного наступления «великих полководцев» за последние четыре дня российские солдаты потеряли около 300 человек, убитыми и ранеными, с частью МВД».

«Мы потеряли 50% нашего оборудования. Это одна наша бригада. Командование округа вместе с ахмедовым скрывают эти факты и уродуют официальную статистику потерь, боясь быть привлеченными к ответственности», – говорится в сообщении.

Они умоляли губернатора олега кожемяку:

«Как долго таким бездарям, как мурадов и ахмедов, позволят продолжать планировать военные действия только для того, чтобы сохранить вид и обрести награды ценой стольких жизней?».

В свою очередь, министерство обороны россии дало редкий публичный ответ на критику военных действий, отрицая, что его силы понесли «значительные бессмысленные потери в людях и технике».

Потери россии в районе Угледара и Павловки Донецкой области «не превышают 1% боевой численности и 7% раненых, значительная часть которых уже вернулась в строй, заявили в министерстве.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский отметил, что ожесточенные бои за Донецк «остаются эпицентром наибольшего безумия оккупантов» и опроверг заявления российского губернатора о том, что потери москвы «не так уж велики».

«Они ежедневно погибают сотнями», - добавил Зеленский. «Земля перед украинскими позициями буквально усеяна телами оккупантов».

Отметив, что губернатор находится примерно в 9 тысячах километров от линии фронта, Зеленский заметил, что «губернатор, пожалуй, оттуда лучше видит, сколько военных и как отправляют на убой из его региона. Или ему просто приказали врать».

Украинские военные обнародовали кадры, на которых видны два российских танка Т-72Б и три БМП-2, пораженных украинской артиллерией и противотанковыми комплексами, тогда как чиновники вспоминают об отраженных атаках интенсивных обстрелов в этом районе.