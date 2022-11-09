ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: ВСУ уничтожили базу россиян в Херсонской области и штаб оккупантов под Мелитополем

Уже 259-й день после начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта.

«Преступности.НЕТ» ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 8 ноября, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 9 ноября.

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01:50 Во вторник, 8 ноября, украинские военные уничтожили несколько складов и базу российских оккупантов в южных областях, сообщил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук в Telegram.

Известно, что в Херсонском районе ВСУ уничтожили склад с боекомплектами и один с горюче-смазочными материалами. В Скадовском районе поразили базу россиян, а возле Берислава – объекты с боекомплектами.

В Мелитопольском районе Запорожской области уничтожили штаб оккупантов и 2 склада в Васильевском. В Николаевской области демилитаризовали склад возле Снегиревки.

00:50 В Днепре ночью, 9 ноября, раздались взрывы. Об этом сообщили местные паблики.

В городе и области объявлена воздушная тревога.

Взрывы раздались почти сразу после сигнала о ракетной опасности.

Также, по словам местных жителей, над городом летают «шахеды».