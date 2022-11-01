Война на Николаевщине: ВСУ уничтожили еще 55 оккупантов, четыре танка, ЗРК «Тор» и два склада боеприпасов

На большей части Николаевской области, за исключением Снегиревки и нескольких десятков сел возле нее, нет российских кафиров, однако область фактически прифронтовая, поскольку на ее территории ведутся боевые действия.

Очень многие населенные пункты Николаевщины, в том числе и сам Николаев, подвергаются враждебному огню из разных видов вооружения. При этом оккупанты прямо заявляют, что не отказываются от планов попытаться снова захватить Николаев.

В этой новости мы будем следить за событиями 9 ноября, происходящими на территории Николаевской области.

Хронология событий 8 ноября доступна по этой ссылке .

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07:23 Ситуация в Южнобугском операционном районе без существенных изменений. В течение боевого дня противник продолжал сосредоточивать свои усилия на удержании занятых рубежей, из которых вел огонь по нашим позициям, применяя реактивные системы залпового огня, артиллерию и минометы, а также авиацию, сообщили в Оперативном командовании «Юг», подводя итоги суток 8 .

Продолжались обстрелы населенных пунктов, прилегающих к линии разграничения, в том числе уволенных в Бериславском районе Херсонщины, а также тыловых регионов, от Днепропетровщины до Одесской области.

С применением авиации по направлению с Черного моряю враг направил по побережью Одесчины Х-31, которую выпустил из самолета Су-30. Силами противовоздушной обороны ракета уничтожена над морем.

По Никопольскому району после обеда враг бил из реактивных систем залпового огня и тяжелой артиллерии по Красногригоревской и Марганецкой громадам. Повреждены несколько хозяйственных построек. Без человеческих утрат.

Враг четырежды атаковал наши позиции армейской авиацией, в ответ получил 11 наших ударов по системам противовоздушной обороны и районам сосредоточения вражеских сил и техники.

Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 290 огневых задач.

Установлено, что враг потерял 55 рашистов, четыре танка, зенитно-ракетный комплекс «Тор-М2», самоходную гаубицу «Акация», два миномета и девять единиц автобронетехники. Уничтожены два состава вражеских боеприпасов недалеко от Снигиревки и Костромки. Остальные потери противника дознаются.

Оккупанты продолжают мародерство и уничтожение гражданской инфраструктуры в населенных пунктах, где эвакуировались местные. Испытание пропускной способности Каховской дамбы осуществляют переправляя грузовики с награбленным имуществом – бытовой техникой и строительными материалами, а также вывозом художественных и исторических ценностей.

Недалеко от Берислава оккупанты взорвали линии электропередач и оборудование солнечной электростанции.

Создавая невыносимые условия для жизни местного населения, оккупанты усиливают и полицейский террор, выискивая активистов сил сопротивления, пытаясь прервать информационное обеспечение людей в условиях демонтажа башен мобильной связи.

В акватории Черного моря корабельная группировка врага состоит из восьми кораблей, укрывающихся вдоль южного побережья Крыма. Носители крылатых ракет – в пунктах базирования. На боевом дежурстве – ни один не зафиксирован.

07:04 По Николаевской области объявили воздушную тревогу. Пройдите в укрытие.

06:57 У пророссийских пропагандистов возникла паника из-за активных действий ВСУ возле Снигиревки.

А главарь оккупационной администрации Снегиревки юрий барбашов рассказал пропагандистам, что в населенном пункте шли бои. Судя по сообщению, сам барбашов в Снигиревке не находится, сообщает BBC.

"Днем выходили на связь, сказали, что танки ездят, судя по информации, там очень плотное столкновение, неслабое, причем в черте города... Жители видели на улицах технику в центре города", - цитируют барбашова пропагандисты.

Украинские власти о событиях в Снигиревке пока не сообщают, однако этот населенный пункт является важной границей обороны российских оккупантов, пытающихся остановить наступление ВСУ.