Интенсивность боев на фронте не меньше, чем в начале осени, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ укрепляются на Херсонщине, Донетчине и постепенно увольняют населенные пункты – интенсивность боев не меньше, чем в начале осени.

Об этом он рассказал в своем видеообращении.

– В информационном пространстве пока некоторое уменьшение количества новостей с фронта. Сообщений меньше, чем, например, в начале осени. Но это не значит, что интенсивность боев стала меньше. Ситуация сложная по всему фронту. На отдельных участках продолжаются по-прежнему жестокие позиционные бои, и особенно тяжело – тоже по-прежнему – в Донецкой области. Активность оккупантов там сохраняется на сверхвысоком уровне – десятки атак ежесуточно. Они несут чрезвычайно масштабные потери, но приказ у них не изменился – так же выйти на админграницу Донетчины. Не сдаем там ни одного сантиметра нашей земли. И я благодарю всех наших героев, которые держат позиции на Донбассе. Херсон. Четко понимаем, что в планах у врага, поэтому действуем соответственно. Аккуратно, продуманно и в интересах освобождения всей нашей территории. Укрепляем наши позиции, ломаем российскую логистику, последовательно уничтожаем потенциал оккупантов удерживать в оккупации юг нашей страны. Восход. Шаг за шагом движемся к возвращению украинского флага во все наши города и громады. Активно укрепляем и границу, – сказал Президент Украины.

По его словам, одновременно с этим идет работа по восстановлению нормальной жизни в освобожденных районах. Только за минувшие сутки и только, например, в двух районах Харьковщины вернули газ и электричество более тысячи домохозяйств.

Также продолжаются ремонтные работы и на всех объектах энергетики, которые пострадали от недавних российских ударов.