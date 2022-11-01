Экс-судье из Луганщины, который сбежал в рф, за взятку дали 10 лет тюрьмы с конфискацией

Коллегия судей ВАКС 8 февраля признала виновным бывшего судью Северодонецкого городского суда Луганской области в получении взятки и хранении боеприпасов – ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с лишением права занимать должность судьи сроком на 3 года и с конфискацией всего собственности имущества.

Об этом сообщает пресс-служба Высшего антикоррупционного суда.

Суд признал доказанным предъявленное обвинение, согласно которому судья Северодонецкого городского суда Луганской области получил неправомерную выгоду в размере 4 тысячи долларов США за принятие решения по уголовному делу, а также подделал документы, которые стали основанием для отмены ареста, наложенного на имущество. деле.

Кроме того, он признан виновным в хранении боевых припасов (пистолетных патронов) без предусмотренного законом разрешения.

Судя по номеру производства, речь идет об экс-судье Руслане Юхимуке. Он был разоблачен в 2015 году агентами НАБУ. Это было первое задержание судьи новой государственной структурой по борьбе с коррупцией.

С 2016 года Юхимук объявлен в розыск. Сообщалось, что после разоблачения он бежал в российскую федерацию.

Напомним, как двое бывших судей киевского райсуда получили по 7 лет заключения за взятку.