Иран хочет продемонстрировать усиление сотрудничества с рф, – ISW

Контролируемые иранскими властями местные средства массовой информации намеренно широко распространили новости о приезде секретаря Совета безопасности рф николая патрушева в Тегеран, поскольку хотят показать готовность Ирана сотрудничать с рф.

Об этом сообщается в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Патрушев прибудет в Иран по приглашению секретаря СБ Ирана Али Шамхани. Он намерен обсуждать вопросы передачи иранских баллистических ракет. При этом официально москва не подтвердила его визит. Но Иран уже объявил о визите абсолютно официально – как будто хочет привлечь международное внимание к тому, что сотрудничество между москвой и Тегераном крепнет.

Публичные сигналы Ирана, скорее всего, направлены в первую очередь на его противников регионального уровня – это Израиль и Саудовская Аравия; что интересно, с обеими странами кремль время от времени сотрудничает.

К тому же визит патрушева проходит на фоне масштабных протестов, сотрясающих Иран, и вполне возможно, что режим аятолл будет требовать в рф помощи в подавлении протестов. Но эта информация пока точно не подтверждена.

Кроме того, отмечается, что рф покупает товары военного и невоенного назначения тайно, избегая отслеживания.

20 августа москва отправила в Тегеран 140 миллионов евро наличными и несколько захваченных противотанковых ракет NLAW британского производства, противотанковых ракет Javelin американского производства и зенитной ракеты Stinger в обмен на 160 дополнительных беспилотников Shahed-136.

"Иран продолжает поставлять Москве беспилотники типа "Мохаджер", "Араш" и "Шахед" по воздуху и морю через иранские государственные и частные компании", - информируют аналитики.

В Институте изучения войны добавили, что из-за сбоев российского военно-промышленного комплекса руководство рф продолжает закупать товары двойного назначения (военного и невоенного), такие как компьютерные микросхемы, квадрокоптеры, приборы ночного видения, и бронежилеты из Турции и использует транзакции в крипт. чтобы избежать отслеживания.

"В совокупности эти данные свидетельствуют о том, что кремль стремится обойти санкции", - подытожили аналитики.

Напомним, что в Иране появились внутренние споры по продаже рф дронов-камикадзе.