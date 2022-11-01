Россияне вряд ли отремонтируют Крымский мост до сентября 2023 года, – британская разведка

Россияне не смогут закончить ремонт Крымского моста за указанный правительством период, поэтому вряд ли переправа будет полноценно заработать до сентября 2023 года.

Об этом в Twitter сообщает Минобороны Великобритании.

8 ноября оккупанты планировали начать замену 64-метрового прилета автомобильной части моста. Для замены поврежденных участков дороги понадобится еще три пролета.

Так называемая «власть» Крыма утверждает, что эта часть переправы будет возобновлена до 20 декабря. Однако на брифинге, предоставленном главе кремля владимиру путину, было отмечено, что работы на другой проезжей части приведут к нарушению дорожного движения до марта 2023 года.

Россияне заявили, что планируют заменить поврежденный железнодорожный мост к сентябрю 2023 года. Однако британская разведка считает это маловероятным, поскольку ремонтные работы будут сильно зависеть от погодных условий в течение зимних месяцев.

«Атака на Крымском мосту привела к перерыву материально-технического снабжения россии в Крым и югу Украины, уменьшив способность россии перемещать военную технику и войска в этот район по железной дороге или по дороге», - говорится в сообщении.

Также британская разведка отмечает, что поврежденный Крымский мост, так называемая «атака» на Черноморский флот в Севастополе и вероятное бегство оккупантов из Херсона, осложняют способность российского правительства нарисовать картину военного успеха.