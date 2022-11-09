На Николаевщине за сутки в жилом секторе произошло четыре пожара и сгорел автомобиль

На территории Николаевской области 8 ноября зарегистрировано 6 пожаров, из них 4 – в частном жилищном секторе.

Об этом сообщили в Главном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Так, из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления в селе Лоцкино Ингульской сельской громады Баштанского района горела хозяйственная постройка. Пожар ликвидировали пожарные 7-й государственной пожарно-спасательной части на площади 50 квадратных метров.

По этой же причине загорелся жилой дом по улице Успенской в микрорайоне Терновка города Николаева. На площади два квадратных метра возгорания потушило отделение 1-й ГПСЧ.

Причина пожара бани на улице Шолом Алейхема в Первомайске устанавливается. На площади 25 квадратных метров горение остановил дежурный караул 23-й ГПСЧ.

По неизвестной причине загорелось хозяйственное здание на улице Матросова в пгт Казанка Баштанского района. Пожарными 17-й ГПСЧ пожар ликвидирован на площади 10 квадратных метров.

Отделение 15-й ГПСЧ на улице Белокринической пгт Еланец Вознесенского района потушило возгорание автомобиля ВАЗ-2106 на площади в четыре квадратных метра, его причина устанавливается.

А также, на улице Защука в Николаеве из-за неосторожного обращения с огнем вспыхнули опавшие листья на открытой территории. На площади 100 квадратных метров горения прекратили спасатели 2-й ГПСЧ.

В общей сложности к ликвидации всех пожаров привлекалось 7 единиц техники ГСЧС и 28 пожарных.