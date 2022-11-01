Контрразведка СБУ задержала членов ДРГ ФСБ, готовивших убийства командиров ССО

В результате многоэтапной спецоперации в Киеве и Сумской области контрразведка СБУ нейтрализовала диверсионно-разведывательную группу ФСБ, разведывавшей пункты дислокации и перемещения украинских войск на территории столицы и в приграничных районах северо-востока нашего государства. Одной из главных задач вражеских диверсантов был сбор персональных данных и мест нахождения командиров боевых подразделений Сил специальных операций ВСУ.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Полученную информацию агрессор планировал использовать для подготовки к физической ликвидации украинских защитников и уничтожению их вооружения и военной техники.

По данным следствия, группа была сформирована кадровым сотрудником ФСБ для проведения разведывательно-взрывной деятельности против Украины.

В ее состав вошел житель приграничного района Сумщины, завербованный российской спецслужбой после начала полномасштабного вторжения.

Именно он был на прямой связи со своим «куратором» и координировал с ним планы и алгоритмы действий по выполнению враждебных задач. Для коммуникации они использовали закрытые каналы электронной связи с соблюдением мер конспирации.

По указанию ФСБ агент привлек к подрывной деятельности еще одного местного жителя. В поле зрения оккупантов он попал через свои прокремлевские взгляды и провокационные высказывания среди окружающих.

Для сбора разведданных они «в темную» использовали свои связи на территории региона, а также объезжали пограничную местность и наблюдали за подразделениями сил обороны.

Кроме того, один из них ездил в Киев, где пытался скрыто осуществлять фото-, видеофиксацию локаций украинских защитников и передавать соответствующие координаты в рф.

Впрочем, сотрудники СБУ своевременно уличили злоумышленников, задокументировали их преступные действия и задержали диверсантов, когда они забирали оружие из заранее обустроенного тайника в Сумской области.

Во время осмотра тайника правоохранители обнаружили: 2 противотанковые мины ТМ-62М с взрывателями, 2 боевые гранаты РГО с запалами, автомат Калашникова со снаряженным магазином.

Именно это оружие вражеская ДРГ планировала использовать для совершения диверсий на территории региона.

Также в ходе обысков по местам жительства злоумышленников обнаружены компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами конспиративной переписки с представителем ФСБ.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении за: ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения), ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенном в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. В то же время в отношении подозреваемого в госизмене в условиях военного положения рассматривается вопрос по дополнительной квалификации преступных действий по: ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 113 (подготовка к совершению диверсии в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.

Мероприятия по разоблачению и обезвреживанию российской агентуры проводили сотрудники СБУ Сумской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.