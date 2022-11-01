У российской элиты растет паника из-за призывов пригожина к «сталинским чисткам», – Bloomberg

Российская элита испугалась призывов основателя ЧВК «Вагнера» евгения пригожина вернуться к «сталинским репрессиям».

Об этом со ссылкой на ряд собеседников из рф сообщает Bloomberg.

Российские влиятельные бизнесмены и чиновники с растущим беспокойством наблюдали за тем, как игроки, которых они когда-то считали маргинальными, такие как евгений пригожин, стали общественными силами, стоящими за толчком владимира путина усилить свою деятельность и более всеобъемлющие военные усилия.

Публичные призывы пригожина к «немедленным сталинским репрессиям» против бизнес-магнатов, не имеющих достаточного энтузиазма по поддержке военных усилий россии, заставили некоторых богатых россиян опасаться за собственную безопасность и безопасность своих семей, говорят они. Открытые нападения пригожина на высших военных командующих, некоторых из которых впоследствии были устранены, и известного союзника путина, являющегося губернатором Санкт-Петербурга, усилили беспокойство в бюрократии по поводу нежелания или неспособности Кремля защищать своих.

«Поскольку официальные лица Кремля теперь описывают вторжение в Украину как «народную войну», возвращаясь к риторике Иосифа Сталина во время Второй мировой войны, некоторые инсайдеры даже говорят, что опасаются чисток и произвольных арестов времен правления советского диктатора. Среди призыва 300 000 резервистов чиновники украдкой спрашивали друг друга, в безопасности ли члены семьи, обеспокоены слишком открытым признанием того, что они отправили своих детей призывного возраста за границу. Один высокопоставленный чиновник сравнил текущую ситуацию с военной диктатурой, но без военного переворота, который обычно предшествует ей. Инсайдеры говорят, что доминирующей эмоцией сейчас является страх. Все опрошенные для этой статьи говорили на условиях анонимности, ссылаясь на риск мести», – пишет Bloomberg.

Издание отмечает, что у путина нет другого выхода, кроме как полагаться на таких агрессивных игроков, как пригожин и рамзан кадыров, которые отправили тысячи человек воевать, учитывая плохую эффективность регулярной армии рф и слабую поддержку войны в его собственном правительстве.

"Пригожин ведет себя как параллельное правительство", - сказал Андрей Колесников из Фонда Карнеги за международный мир. "Он может конкурировать за власть, если не за путина, то после него".

Напомним, как аналитики Института изучения войны (ISW) заявили, что у путина растет зависимость от пригожина и кадырова.