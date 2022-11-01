Оккупанты начали минировать пригород Мариуполя

Российские военные начали минировать подступы к оккупированному Мариуполю.

Об этом сообщает в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«Россияне начали минирование пригородов Мариуполя. Не только установкой «зубов дракона» оккупанты укрепляют пригород. По линии Агробаза-Бердянское-Шевченко-Приазовское оккупанты начали минирование грунтовых дорог и полей», - написал он.

По словам Андрющенко, все указывает на ускоренное и усиленное укрепление захватчиками города.

Ранее сообщалось, что российские военные начали вдвое плотнее минировать территории.