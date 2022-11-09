Рф пытается давить на международное сообщество, чтобы заставить Украину к переговорам, – ГУР

Ради переговоров с Украиной рф пытается давить на международное сообщество.

Об этом представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий заявил изданию La Repubblica, комментируя обвинения страны-террориста в планах Украины применить «грязную бомбу».

– Это подготовленная на высоком уровне информационная кампания, очень тревожная. Это напоминает мне позицию рф по применению химического оружия в Сирии и Ливии, и мы знаем, как это было. Для этого мы приглашаем представителей МАГАТЭ проверить все наши объекты, включая Чернобыль, где в советские времена производили плутоний для военных нужд. Цель кампании – оказывать давление на международное сообщество, чтобы заставить нас вести переговоры. Это их старый способ подхода: когда они уже не знают, что делать, они поднимают вопросы ядерного и химического оружия, – подытожил представитель военной разведки Украины.