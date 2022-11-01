Россияне заставляют крымчан оказывать материальную помощь армии рф

Оккупационные администрации Крыма заставляют жителей полуострова оказывать материальную помощь армии россии.

Об этом на брифинге сообщила постоянная представительница Президента Украины в АРК Тамила Ташева.

«По нашей информации, оккупационные администрации Крыма заставляют жителей полуострова оказывать материальную помощь российской армии. В частности, нам известно о принудительном написании заявлений работниками комплекса «Артек» о переводе однодневного заработка на нужды войны. Кто не написал такое заявление, был уволен», - рассказала Ташева.

По ее словам, в распоряжении представительства Президента есть документы об обращении базирующейся в Севастополе 810 бригады рф в местную «адвокатуру» с просьбой купить им нужные вещи.

«Подобные сообщения с просьбами предоставить вещи российским военным – буквально от нижнего белья до спичек – распространяют через сельские советы. Сами же оккупанты постоянно жалуются на недостаточную поддержку росармии среди гражданского населения оккупированного Крыма, что не удивительно», - отметила представитель Президента.

Она добавила, что россия не может обеспечить зимней одеждой срочников и мобилизованных.