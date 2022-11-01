Николаевские морпехи взяли в плен еще одного оккупанта

Николаевские морпехи в очередной раз взяли в плен мобилизованного оккупанта.

Об этом сообщается на Facebook-странице 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского.

«Мобилизированный «воин», будучи раненым, не получил от своих должной медицинской помощи. Как следствие, «принял непростое решение» и сдался воинам 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского. Наверное, знал, что помощи от его «братьев» точно не дождется. Все в лучших традициях «русского мира» и «своих не бросаем», – прокомментировали морпехи.

В 36-й ОБрМП напомнили, что в Украине, как цивилизованном демократическом суверенном европейском государстве, неукоснительно соблюдают нормы международного права.

«После получения медицинской помощи военнослужащий «второй армии мира» будет передан компетентным органам для пополнения обменного фонда», – подытожили морпехи.

Напомним, как мобилизованный оккупант потерял автомат, пошел искать, заблудился и попал в плен к николаевским морпехам.