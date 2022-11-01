Один из гауляйтеров Херсонщины стремоусов разбился в ДТП

В ДТП погиб представитель оккупационной администрации в Херсонской области кирилл стремоусов.

Об этом 9 ноября сообщают кремлевские СМИ со ссылкой на подтверждение от других представителей оккупационных властей в регионе.

Сообщается, что автомобиль, в котором был стремоусов попал в ДТП в районе Геническа.

Других деталей пропагандисты не сообщают.

46-летний стремоусов с самого начала захвата Херсонщины россиянами был поставлен на один из руководящих постов в оккупационной администрации.

Еще до оккупации он был известен скандальными действиями в регионе. В 2009 году он основал в Херсоне сайт «Таврия-Ньюс» вместе с Устином Мальцевым. Стремоусов активно занимался провокациями в городе, пропагандировал пророссийские идеи с примесью эзотерики, устраивал скандалы в том числе с применением физической силы против своих оппонентов.

К примеру, в январе 2019 года в Херсоне на пресс-конференции двое неизвестных мужчин распылили газ и устроили стрельбу. В стрельбе обвинили Кирилла Стремоусова. Тогда Стремоусов представлял Социалистическую партию, которой руководил Илья Кива. Глава МВД Арсен Аваков на своей странице в Facebook сообщал, что после стрельбы Стремоусова задержали и объявили ему о подозрении в хулиганстве.

В июле 2020 года в Херсоне Стремоусов напал на журналиста газеты «Вгору» Дмитрия Багненко. Стремоусову не понравилось то, что журналист обвинил его в причастности к сносу деревьев из-за строительства парковки.

Последователи Стремоусова устраивали скандалы и в Николаеве. В частности, 2 февраля 2021 года в николаевском супермаркете «АТБ», который находится на рынке «Колос», покупателя отказались обслуживать без маски на кассе. Покупателем оказался Игорь Савицкий, который вступил в конфликт с охранниками и применил против них газовый баллончик.

2 апреля 2021 года на внеочередное заседание региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС при Николаевской ОГА пришла группа людей без масок. Один из них, представившийся якобы журналистом ИА «Таврия Ньюз» Игорем Савицким, устроил скандал из-за ужесточения карантина.