В Николаевской области разыскивают пенсионера, который уехал на велосипеде и пропал

В Николаевской области полицией разыскивается Гук Анатолий Феодосиевич 1957 года рождения.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Мужчина 7 ноября уехал из дома в селе Коблево на синем велосипеде «Украина» и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 180 см, худощавого телосложения, волосы короткие темные.

Был одет в куртку зеленого цвета, серый свитер, камуфляжные штаны, галоши.

Мужчина страдает потерей памяти.