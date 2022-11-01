В Николаевской области разыскивают пенсионера, который уехал на велосипеде и пропал

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09.11.2022 15:52

В Николаевской области полицией разыскивается Гук Анатолий Феодосиевич 1957 года рождения.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Мужчина 7 ноября уехал из дома в селе Коблево на синем велосипеде «Украина» и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 180 см, худощавого телосложения, волосы короткие темные.

Был одет в куртку зеленого цвета, серый свитер, камуфляжные штаны, галоши.

Мужчина страдает потерей памяти.

«Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение мужчины или предоставить другую полезную информацию, сообщить в отделение полиции № 8 Николаевского районного управления по адресу: пгт Березанка, ул. Центральная, 43 или по телефонам (05153) 2-13-67, 102, (066) 350-42-80», – обратились в полиции.

Фотофакт