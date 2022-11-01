В Одессе суд оставил под стражей экс-руководителя Николаевской окружной прокуратуры – он не признает вину в госизмене

Геннадий Герман Приморский суд Одессы продлил меру пресечения в виде содержания под стражей без залога еще на 60 суток для бывшего руководителя Николаевской окружной прокуратуры Геннадия Германа, обвиняемого в государственной измене.

Об этом сообщает «Судебный репортер».

Судебное разбирательство 8 ноября началось с опозданием. Причиной стала неявка двух адвокатов: защитник Станислав Клименко на неделю ушел в отпуск и попросил отложить заседание, а Владислав Каланжов не явился без предупреждений.

Посовещавшись на месте, коллегия судей во главе с Дмитрием Осиком решила сделать перерыв на полчаса, чтобы найти для обвиняемого государственного адвоката, с которым можно продолжить заседание.

Но вскоре в зале суда появился один из защитников Германа, Владислав Каланжов. Он извинился и объяснил, что задержался по другому делу в другом суде. В связи с просьбой второго адвоката Клименко, о проведении подготовительного заседания в другой день, после его отпуска, судьи решили 8 ноября рассмотреть только ходатайство прокурора Александра Чокли о мере пресечения.

Прокурор был убежден, что судьи должны продлить Герману содержание под стражей без определения залога, поскольку риски не уменьшились. На свободе фигурант мог бы влиять на свидетелей, поскольку большинство из них это его бывшие подчиненные или коллеги, препятствовать следствию, уничтожить вещественные доказательства или продолжать выполнять задачи кураторов — российских спецслужб. За особо тяжкое преступление ему грозит 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение. Поэтому Герман может скрываться от следствия или уехать на оккупированные территории.

Адвокат Коллегия судей Прокурор

Адвокат Каланжев не соглашался.

«Сторона защиты считает, что подозрение не является стопроцентно обоснованным. Поскольку по тем фактам, которые указаны в ходатайстве, нельзя четко квалифицировать действия Германа как государственная измена. У нас есть несколько статей в разделе по преступлениям против безопасности Украины, и я не считаю, что даже если будет доказана любая вина Германа, она квалифицируется именно по этой статье. Объем данных, переданный интернет-блогеру (один из эпизодов относительно государственной измены Германа – ред.), и к этому объему данных было доступно неопределенное количество лиц, не может служить единственным аргументом в пользу того, что человека нужно держать под стражей», - сказал защитник.

Также адвокат добавил, что в обвинении «не отмечается, что Герман передавал качество данные лицам, имеющим отношение к спецслужбам рф», поэтому риск возможного продолжения на свободе «сотрудничества» его подзащитного с россиянами безоснователен, как и все остальные из перечисленного прокурором. Поэтому Каланжев попросил для клиента меру пресечения, которая не связана с содержанием под стражей. Если же суд все же отправит Германа в СИЗО, тогда определить для него соответствующий залог. Это попросил у судей и сам обвиняемый.

«У стороны защиты единая позиция. Я обвинения в государственной измене считаю необоснованным, риски недоказанными», — говорил Герман.

После совещательной комнаты коллегия оставила обвиняемого еще на два месяца в следственном изоляторе без возможности освобождения под залог, назначив предварительное заседание на 21 ноября.

Геннадий Герман родился в Харьковской области, в селе Добренька. Высшее образование получил в Национальной юридической академии Ярослава Мудрого. Работал в органах прокуратуры Полтавской и Харьковской областей. Николаевскую окружную прокуратуру возглавил за год до полномасштабной войны в марте 2021 года. До назначения на этот пост работал в Офисе Генерального прокурора.

Герману инкриминируют часть 2 статьи 111 Уголовного кодекса, а именно государственную измену в условиях военного положения. Это преступление относится к категории особо тяжких и карается лишением свободы от 15 лет до пожизненного заключения.

По данным следствия, на сторону кафиров Герман перешел в начале марта 2022-го. Мужчина связался с представителем одного из средств массовой информации рф и заявил о желании сотрудничать. Далее начал получать задания от кураторов из спецслужб рф и передавать им нужную информацию.

Герман якобы сообщал оккупантам о позициях ВСУ на Николаевщине, персональных данных украинских военнослужащих и сотрудников ГСЧС, паролях для прохождения блокпостов, результатах обстрелов и общей оперативной ситуации в регионе. Кроме того, корректировал огонь по гражданским и военным объектам и информировал оккупантов о задержанных в Николаевской области российских военнопленных — сколько их, где они содержатся и в каком состоянии. Для получения данных Герман использовал своих подчиненных и коллег, а также служебные связи.

Считается, что россияне получали информацию от прокурора с 4 марта по 4 апреля. За это время, по данным правоохранителей, в регионе погибли, по меньшей мере, 112 гражданских и 383 военнослужащих ВСУ. Также было разрушено большое количество критической инфраструктуры.

Судя по материалам дела, перед задержанием за Германом велась слежка, в том числе аудио- и видеофиксация. Кроме того, чтобы доказать совершение преступления, Герману несколько раз передавались имитационные списки с данными о погибших украинских военных и спасателях, переданные россиянам. Протоколы следственных экспериментов есть в материалах дела.

Задержан Герман 4 апреля. На следующий день ему сообщили о подозрении, а 6 апреля отправили в СИЗО, где он находится по сей день.

Несколько раз обвиняемый пытался обжаловать меру пресечения, настаивая на домашнем аресте. В суде он не отрицал факт передачи информации, но якобы присылал ее блоггеру, которого «нашел в интернете с целью объективного освещения происходящей в Украине ситуации».

7 октября Верховный суд определился с подсудностью дела экс-руководителя Николаевской окружной прокуратуры Геннадия Германа – его передали в Приморский суд Одессы.

Напомним, что новый генпрокурор Андрей Костин после назначения на должность организовал служебную проверку прокуроров в Николаевской области.

Также напомним, как после Германа был задержан очередной николаевский прокурор. На этот раз за вымогательство военнослужащего взятки по делу о ДТП.