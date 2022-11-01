Шойгу заявил о выводе оккупационной армии на левый берег Днепра – россияне могут сбежать из Херсона

Министр обороны рф сергей шойгу приказал приступить к отводу войск за реку Днепр.

Об этом сообщают кремлевские информресурсы со ссылкой на минобороны рф.

Командующий войной россиян в Украине генерал суровикин заявил, что оккупационные войска займут подготовленные в инженерном отношении оборонительные рубежи и позиции на левом берегу Днепра.

Манёвр войск оккупанты планируют провести в ближайшие сроки.

По словам Шойгу, оборона на херсонском направлении “устойчивая, но есть свои особенности”.

- Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать, жизни людей постоянно в опасности. Все желающие в Херсонской области, а это более 115 тысяч человек, покинули район боевых действий. Целесообразно организовать оборону по барьерному рубежу реки Днепр, по левому ее берегу, - заявил командующий оккупационной армией суровикин.

Также он обвинил Силы обороны Украины в якобы намерениях “создать зону затопления ниже Каховской ГЭС”. Это может значить, что рф намерена подорвать Каховскую ГЭС.