МВД Украины и патрульные затроллили коллаборанта стремоусова, не пользовавшегося ремнями безопасности

МВД Украины и Патрульная полиция отреагировали на новость, что коллаборант и херсонский гауляйтер стремоусов якобы погиб в ДТП. Они советуют водителям пользоваться ремнями безопасности.

Напомним, что 9 ноября появилась информация, что стремоусов якобы погиб в ДТП. Это подтвердили российские оккупационные власти, появились фото с места аварии, но все еще остаются сомнения в судьбе коллаборанта, и как он погиб.

“Патрульная полиция отмечает важность использования ремней безопасности, особенно если вы путешественник и любите путешествовать по Украине, не пренебрегайте простыми правилами безопасности. Инструкция вообще не обязательна к исполнению для граждан россии”, - написал в Facebook заместитель главы Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

"Напоминаем водителям, что пристегнутый ремень безопасности значительно снижает вероятность травмирования во время ДТП и может сохранить вам жизнь!" - добавили в МВД.

В обоих постах опубликовали фото, где стремоусов либо не пристегнут ремнем безопасности, либо вообще его убрал из автомобиля.

Между тем росСМИ публикуют фото с якобы места ДТП, где погиб стремоусов.