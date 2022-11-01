рф на фоне «сдачи Херсона» заявила, что готова к переговорам с Украиной

Пресс-секретарь МИД россии мария захарова заявила, что россияне готовы вести переговоры с Украиной "с учетом тех реалий, которые складываются на текущий момент".

Об этом сообщает "Украинская правда".

– Мы по-прежнему открыты к переговорам. Мы никогда от них не отказывались. Мы готовы их вести, разумеется, с учетом тех реалий, которые складываются на данный момент, – сказала она.

Американские СМИ пишут, что подталкивание администрации президента США Джо Байдена привело к смягчению позиции Президента Украины Владимира Зеленского о мирных переговорах с россией.

8 ноября заместитель главы МИД россии Андрей руденко заявил, что у рф нет никаких требований для начала переговоров с Киевом.

Украинская сторона считает, что россия манипулирует своими заявлениями о переговорах с Украиной. Напомним, что 9 ноября руководство оккупационной армии рф заявило, что якобы отступит с правого берега Херсонщины и Херсона. В Офисе Президента Украины считают эти утверждения ложными.