У мобилизованных российских граждан, проходящих подготовку в Курской и Брянской областях, существенно ухудшается морально-психологическое состояние из-за отличия картинки российской пропаганды от действительной ситуации, бесчеловечных условий пребывания и отсутствия обещанных выплат.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

российским подразделениям, проходящим подготовку в районе города Барановичи Брестской области, выданы устаревшие оружие и имущество: металлические шлемы образца Второй мировой войны и средства защиты периода 60-70 годов прошлого столетия. Кроме того, значительная часть стрелкового оружия, а именно автоматов АК-74, в нерабочем состоянии из-за плохих условий хранения.

По уточненной информации, из города Северодонецк Луганской области российские оккупанты вывозят награбленное имущество и угнанные автомобили. Мародерство проходит под прикрытием и в сопровождении представителей оккупационных "органов государственной безопасности".