«В москве не заинтересованы в восстановлении мира», - МИД Украины о переговорах

Заявление МИД России о якобы готовности к переговорам с Украиной – это очередной дымовой занавес, чтобы выиграть время для решения проблем оккупационной армии.

Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.

Он напомнил, что российское заявление о переговорах совпало с запусками российских ракет по Украине.

“Российские чиновники начинают вспоминать о переговорах каждый раз, когда российские войска терпят поражение на поле боя. В Москве не заинтересованы в восстановлении мира в Украине. Имитируя готовность к диалогу, Россия пытается выиграть время, чтобы перегруппировать подразделения, подготовить недавно мобилизованных россиян, решить вопрос недостатка вооружения, устранить недостатки логистики, а затем с новыми силами прибегнуть к новым волнам агрессии. Мы это уже проходили в 2014–2015 годах”.