«В москве не заинтересованы в восстановлении мира», - МИД Украины о переговорах

Заявление МИД России о якобы готовности к переговорам с Украиной – это очередной дымовой занавес, чтобы выиграть время для решения проблем оккупационной армии.
Об этом заявил спикер МИД Украины Олег Николенко.
Он напомнил, что российское заявление о переговорах совпало с запусками российских ракет по Украине.
“Российские чиновники начинают вспоминать о переговорах каждый раз, когда российские войска терпят поражение на поле боя. В Москве не заинтересованы в восстановлении мира в Украине. Имитируя готовность к диалогу, Россия пытается выиграть время, чтобы перегруппировать подразделения, подготовить недавно мобилизованных россиян, решить вопрос недостатка вооружения, устранить недостатки логистики, а затем с новыми силами прибегнуть к новым волнам агрессии. Мы это уже проходили в 2014–2015 годах”.
«Те, кто действительно заинтересован в мирных переговорах, не уничтожают города и села, не убивают гражданских граждан, не разрушают энергетическую инфраструктуру, не издеваются над жителями временно оккупированных территорий, не препятствуют поставкам продовольствия. Напомним, что Украина неоднократно предлагала переговоры. Но всегда получала либо пренебрежительную реакцию и требование подчиниться ультиматумам кремля, либо очередные акты геноцида украинцев», – объяснил Николенко.