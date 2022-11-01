В Пентагоне считают, что рф потеряла уже половину своих танков в Украине

Армия россии, вероятно, потеряла в войне против Украины половину основных боевых танков и применила большую часть высокоточных ракет.

Об этом заявил заместитель главы Пентагона Колин Каль, пишет Лига.net.

По его словам, война против Украины стала "большим стратегическим провалом" для кремля, а российский диктатор владимир путин потерпел неудачу. Он отметил, что россия выйдет из войны гораздо более слабой.

– Возможно, они потеряли половину своих основных боевых танков во всей российской армии. Более 80% их сухопутных войск завязли в Украине. Они потратили большую часть своих высокоточных боеприпасов в Украине, а санкции и экспортный контроль очень усложняют восстановление их вооруженных сил до того состояния, в котором они были до войны, - сказал заместитель председателя Пентагона.

Он подчеркнул, что путин пытался уничтожить Украину как суверенную, независимую и демократическую страну, но проиграл.