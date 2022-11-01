«Игрушки прибыли, можете стрелять»: На Луганщине оккупанты используют мобилизованных как «приманку»

В рф родственники мобилизованных приехали на военную базу в Валуйках на границе с Украиной и требуют, чтобы оккупантов вернули домой.

Об этом говорится в материале ВВС.

Как рассказывают родственники, не меньше тысячи мужчин из Курской области, мобилизованные в октябре, две недели проходили обучение в Воронеже и 1-2 ноября были доставлены на передовую.

“Екатерина общалась с мужем 1 ноября, когда он еще был в “учебке”. Затем – 7-го числа, когда остатки его отряда из нескольких сот человек после тяжелых обстрелов дошли с линии огня до одной из деревень близ Макеевки. Вместе с Сергеем, по его словам, находится еще 150 человек. Уйти дальше вглубь территории, контролируемой российскими войсками, они не могут – путь им преграждают российские посты”, - пишет издание.

Кроме того, вернувшимся с передовой угрожают офицеры. Несколько человек рассказали, что отказывающихся возвращаться на передовую ставили на колени и рисовали на лбу крест, утверждая, что дальше будет расстрел. Со слов жительницы рф Виктории, ее мужу и другим рассказали, что в семьи тех, кто отказывается воевать на переднем крае, будут отправлять похоронки, и пути назад с передовой ни у кого нет.

Еще одна женщина, приехавшая из Курска, в записанном видеообращении рассказала со ссылкой на мужа, что из первой роты, отправленной на передовую сразу же по прибытии в Луганскую область, в расположение части вернулись семь человек.

- После этого ротный связал этим семерым руки, нарисовал [на лбу] кресты зеленой краской и начал их бить, назвал дезертирами. Потом он забрал этих семерых, и больше этих людей никто не видел. Затем отправили в бой другую роту, четвертую. Все вернулись, сказали, что их там убивают, и слышали, как по рации передавали наши же своим: “Игрушки прибыли, можете стрелять”, - говорит она.

Позже один из мобилизованных сообщил, что офицер, метивший крестами вернувшихся солдат и угрожавший им оружием, - это полковник Самвел Матасян, находившийся с мобилизованными с момента их прибытия в Воронеж и обещавший им, что они не будут размещены на передовой. Четвертая рота, вернувшись, посоветовала бойцам из третьей роты на передовую не ходить.

- Другие солдаты потом видели в полях, что это наши же солдаты по ним бьют, - говорят оккупанты.

Родственники предполагают, что, выставляя отряды мобилизованных на передовой, регулярные части рассчитывают понять, откуда ведут огонь ВСУ.