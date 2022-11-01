«Любая попытка взорвать Каховскую ГЭС – это объявление войны всему миру», - Зеленский обратился к рф

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил рф о тяжелых для нее последствиях, если оккупанты взорвут Каховскую ГЭС.
Об этом он сказал в своем видеообращении.
- Хочу сейчас еще раз и отдельно предупредить каждого в москве, кто принимает соответствующие решения: любая ваша попытка взорвать Каховскую ГЭС и затопить нашу территорию и обезвоживать Запорожскую атомную станцию будет означать оглашение вами войны всему миру. Подумайте, что с вами тогда будет, – сказал Зеленский.
- Это уже не вопрос – быть ли Украине и всему украинскому. Украина есть. Украина будет. А наші воріженьки згинуть – згинуть, як роса на сонці. Или как российские переправы под ударами «Хаймарсов», – добавил он.