«Любая попытка взорвать Каховскую ГЭС – это объявление войны всему миру», - Зеленский обратился к рф

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил рф о тяжелых для нее последствиях, если оккупанты взорвут Каховскую ГЭС.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

- Хочу сейчас еще раз и отдельно предупредить каждого в москве, кто принимает соответствующие решения: любая ваша попытка взорвать Каховскую ГЭС и затопить нашу территорию и обезвоживать Запорожскую атомную станцию будет означать оглашение вами войны всему миру. Подумайте, что с вами тогда будет, – сказал Зеленский.