ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Оккупанты начали рыть окопы на въезде в Крым

Уже 260-й день после начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта.
«Преступности.НЕТ» ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 9 ноября, можно прочитать по этой ссылке.
В этой новости мы будем следить за событиями 10 ноября.
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