Война на Николаевщине: ВСУ уничтожили еще 125 оккупантов

На большей части Николаевской области, за исключением Снигиревки и нескольких десятков сел возле нее, нет российских оккупантов, однако область фактически прифронтовая, поскольку на ее территории ведутся боевые действия.

Очень многие населенные пункты Николаевщины, в том числе и сам Николаев, подвергаются враждебному огню из разных видов вооружения. При этом оккупанты прямо заявляют, что не отказываются от планов попытаться снова захватить Николаев.

В этой новости мы будем следить за событиями 10 ноября, происходящими на территории Николаевской области.

Хронология событий 9 ноября доступна по этой ссылке.

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07:03 Обстановка в операционной зоне на Южнобугском направлении напряженная и динамичная в развитии. Силы обороны держат инициативу и контроль. Противник продолжает вести оборонительные действия и огневое поражение по нашим позициям, сообщили в Оперативном командовании «Юг», подводя итоги суток 9 ноября.

По прилегающим к линии фронта общинам и тыловым районам враг продолжает применять все вооружение, использует авиацию и дроны-камикадзе, наносит ракетные удары и осуществляет воздушную разведку с применением беспилотников оперативно-тактического уровня.

На временно оккупированных территориях враг, меняя место дислокации, оставляя блокпосты, минует объекты и территории. Продолжает шантаж техногенной катастрофой.

По освобожденным территориям и населенным пунктам Бериславского района Херсонщины на правом берегу Днепра враг нанес ракетный удар, разрушив один из частных домов. Один человек погиб, еще один получил ранения.

Наши позиции враг дважды атаковал ударными беспилотниками типа Ланцет, а на Криворожье атаковал ракетами объект критической инфраструктуры. Без человеческих утрат.

"Ураганами" и "Градами" среди дня покрывали Марганецкую громаду на Никопольщине. Разрушены и повреждены несколько дворов. Один гражданский житель погиб.

Над Черным морем в Одесской области сбиты два беспилотных разведчика типа «Гранат-3».

Нашей авиацией отработано восемь ударов по опорному пункту, районам сосредоточения вражеских сил и средств. Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более сотни огневых задач, в том числе по пункту управления, колонне военной техники и складам с боеприпасами врага.

Вражеские потери за боевой день составляют: 125 рашистов, три танка, пять единиц авто-бронетехники и склад с боеприпасами в Бериславском районе. Окончательные потери врага дознаются.

Корабельная группировка рашистского флота в Черном море увеличилась до 12 единиц. При этом в его составе так и не появилось ракетоносителей.

Однако угрозы ракетных ударов, атак дронами-камикадзе и ракетно-артиллерийских обстрелов по районам в зоне достижения соответствующего вражеского оружия остаются актуальными.