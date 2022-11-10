«У российской армии - большие проблемы»: Байден прокомментировал отступление оккупантов из Херсона

Президент Соединенных Штатов Джо Байден считает, что заявление москвы об отступлении из Херсона ожидаемо и свидетельствует о проблемах в армии рф.

Об этом Байден сказал на брифинге по итогам промежуточных выборов в Конгресс.

– Прежде всего я нахожу интересным то, что они ждали с этим решением - а мы уже давно знали, что они его примут - до окончания выборов (в США). И это решение - свидетельство того факта, что у них, у российской армии - большие проблемы, – цитирует BBC Байдена.

Байден также отметил, что это «даст каждому время, чтобы откалибровать свои позиции в течение короткого зимнего периода». Он сказал, что остается увидеть, будет ли вынесено решение о том, готова ли Украина пойти на компромисс с россией или нет.

– Я собираюсь посетить саммит G20. Мне сказали, что президент рф владимир путин вряд ли будет там, а другие мировые лидеры собираются быть там. И у нас будет возможность увидеть, какими могут быть следующие шаги, - заявил президент.

Напомним, что 9 ноября министр обороны рф сергей шойгу приказал приступить к отводу войск за реку Днепр. Также рф на фоне «сдачи Херсона» заявила, что готова к переговорам с Украиной.

В МИД Украины ответили, что заявление МИД россии о якобы готовности к переговорам с Украиной – это очередная дымовая завеса, чтобы выиграть время для решения проблем оккупационной армии.

Президент Украины Владимир Зеленский пояснил, что освобождение оккупированных территорий будет без лишнего риска, чтобы потери были минимальными.