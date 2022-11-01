Великобритания передает Украине еще тысячу ракет для ПВО

Великобритания предоставит Украине еще тысячу ракет класса "земля-воздух", чтобы помочь отбивать российские атаки на критическую инфраструктуру.

Об этом сообщается на сайте британского правительства.

В ведомстве отмечают, что помощь предоставляется в ответ на запрос Украины о дополнительных средствах противовоздушной обороны.

– Передача тысячи ракет класса «земля-воздух» продолжает нашу оборонную поддержку Украины против российской агрессии и поможет Украине противостоять угрозе незаконных ударов по критически важной национальной инфраструктуре, – заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

В правительстве отмечают, что ракеты могут применяться совместно с существующими средствами ВСУ. Оборудование состоит из пусковых установок и ракет и способно сбивать воздушные цели, в том числе российские беспилотники и крылатые ракеты.

Он также добавил, что Великобритания уже подготовила более 7400 новобранцев ВСУ и более 60 младших командиров Вооруженных сил Украины. Сейчас там учатся 1900 украинских военных.

Напомним, в конце октября сообщалось, что в ближайшее время в Украине развернут первые системы ПВО NASAMS.