В Пентагоне назвали свои данные о потерях российской армии в Украине

На войне в Украине были убиты и ранены более 100 тысяч российских военнослужащих.

Об этом заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, сообщает Reuters.

Что касается потерь Украины, то генерал лишь предположил количество потерянных бойцов, сказав, что «вероятно» их число немногим меньше потерь россиян.

Он также добавил, что около 40 тысяч мирных жителей Украины были убиты оккупационными российскими войсками, а от 15 до 30 миллионов стали беженцами.

По словам Милли, данные Пентагона свидетельствуют о том, что россия завершает вывод войск из Херсона, однако он предупредил, что это может продолжаться некоторое время.

– Им понадобится не один или два дня, им потребуются дни и, возможно, даже недели, чтобы увести силы к югу от реки, – добавил Милли.

По его оценкам, группировка в этом районе составляет от 20 до 30 тысяч российских военных.

Отвечая на вопрос о перспективах дипломатического решения в Украине, Милли отметил, что первоначальный отказ от переговоров во время Первой мировой войны усилил человеческие страдания и привел к миллионам жертв.