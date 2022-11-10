Администрация Байдена отказалась давать Украине беспилотники Gray Eagle, – WSJ

Администрация президента США Джо Байдена не предоставит Украине современные ударно-разведывательные беспилотники Gray Eagle MQ-1C, несмотря на просьбу официального Киева.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацие.

Как пишет издание, это решение лишает Украину современного вооружения, о котором Киев просил в течение многих месяцев. Пентагон отклонил запрос, опасаясь, что предоставление беспилотников Gray Eagle MQ-1C может привести к эскалации конфликта и дать сигнал москве, что США предоставляют оружие, которое может быть нацелено на позиции на территории россии.

Представитель компании General Atomics, которая производит Gray Eagle, подтвердил, что компания была проинформирована о решении, но отказался комментировать детали. Представители Пентагона не смогли немедленно прокомментировать ситуацию.

Члены Конгресса от обеих партий подталкивали администрацию к предоставлению Украине средневысотных вооруженных беспилотников, которые могут летать более 24 часов. В сентябрьском письме 17 законодателей призвали администрацию ускорить процесс рассмотрения вопроса о предоставлении Gray Eagle MQ-1C.

Отказ предоставить Украине вооруженные беспилотники затрудняет для ее солдат защиту гражданского населения и инфраструктуры, которые россия атаковала на протяжении всей войны, говорят правозащитники.