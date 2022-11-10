Эрдоган положительно отреагировал на отступление россиян из Херсона

Эрдоган отметил, что Турция продолжит быть посредником между воюющими сторонами. Он надеется, что в переговорном процессе удастся добиться успеха.

«Решение россии относительно Херсона – положительное решение, важное решение. Я не знаю, будет ли участвовать россия в G-20, или нет, если будет участие, у нас будет возможность там встретиться. В противном случае мы продолжим вести телефонную дипломатию по россии. Мы надеемся, что мы добьемся успеха в посредничестве», - сказал турецкий лидер.

Напомним, что 9 ноября министр обороны РФ Сергей шойгу приказал приступить к отводу войск за реку Днепр. Также россия на фоне «сдачи Херсона» заявила , что готова к переговорам с Украиной.

В МИД Украины ответили, что заявление МИД РФ о якобы готовности к переговорам с Украиной – это очередной дымовой занавес , чтобы выиграть время для решения проблем оккупационной армии.

Президент Украины Владимир Зеленский пояснил, что освобождение оккупированных территорий будет без лишнего риска , чтобы потери были минимальными