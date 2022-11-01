Британская разведка считает, что уход российской армии с правого берега Днепра будет происходить несколько дней под прикрытием артиллерии.

Разведка Британии считает, что уход российских сил с правобережной Херсонщины будет осуществляться в течение нескольких дней с оборонными позициями и прикрытием отходных сил артиллерийским огнем.

Об этом говорится в разведывательном обзоре минобороны Британии в четверг, 10 ноября.

Там напомнили, что 9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу приказал вывести российские войска с западного берега реки Днепр Херсонской области. Генерал Сергей Суровикин, командующий российскими войсками в Украине, подтвердил, что они отойдут на оборонительные позиции вдоль реки Днепр, назвав основной причиной проблемы со снабжением.

Разведка отмечает, что способность Рроссии поддерживать свои силы на западном берегу Днепра оказалась под угрозой из-за украинских ударов по российским маршрутам поставок.

При отступлении русские войска разрушили несколько мостов и, вероятно, заложили мины, чтобы замедлить и задержать продвижение украинских войск.

«Потеря западного берега реки Днепр возле Херсона, скорее всего, помешает России осуществить свое стратегическое стремление создать сухопутный коридор в Одессу. Из-за ограниченного количества пунктов пересечения российские силы будут уязвимы при форсировании Днепра. По всей вероятности, отход будет осуществляться в течение нескольких дней с оборонными позициями и артиллерийским огнем, прикрывающим отходные силы», - отмечается в своде.

В то же время советник Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что Украина не видит признаков того, что россия покидает Херсон без боя.

Президент Украины Владимир Зеленский пояснил, что освобождение оккупированных территорий будет без лишнего риска, чтобы потери были минимальными.