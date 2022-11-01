В ОК «Юг» заявили, что оккупанты будут меньше обстреливать Николаев, когда ВСУ освободят Херсон

Руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк заявила, что в Николаеве уменьшится количество обстрелов, когда ВСУ освободят Херсон от оккупантов.

Об этом она сообщила в эфире телемарафона.

Она отметила, что ситуация с обстрелами более-менее стабилизируется, поскольку оккупанты немного отвлеклись от города-крепости Николаева из-за наступления украинских военных.

— Однако вчера позволили себе нападать и Смерчами обстреляли Николаевщину и город. Гатили по жилым кварталам, по объектам инфраструктуры, в том числе, промышленной, были ранены два гражданских лица. То, что будут освобождены территории - это, конечно, двигает артиллерии, те же ЗРК С-300 к востоку подальше от Николаева и действительно николаевцам следует радоваться такому развитию событий, что обстрелов может стать меньше, - заявила она.

Напомним, 9 ноября министр обороны россии сергей шойгу после доклада командующего российскими оккупационными войсками в Украине Сергея Суровикина отдал приказ о передислокации армии россии на левый берег Днепра из Херсона.

В то же время советник Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что Украина не видит признаков того, что россия покидает Херсон без боя.

Президент Украины Владимир Зеленский пояснил, что освобождение оккупированных территорий будет без лишнего риска, чтобы потери были минимальными.

В Генштабе ВСУ прокомментировали заявление россии о выводе войск из Херсона: «Наступление ВСУ продолжается».