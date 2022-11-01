Николаевские морпехи «накрыли» артиллерией позицию оккупантов на Юге

Артиллерия 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирада Михаила Билинского ударила по взводному опорному пункту оккупантов на Юге Украины.
Об этом говорится в сообщении бригады в Facebook.
«На днях, в результате мастерски проведенной аэроразведки («боевой орел») и удачной корректировки огня артой морпехов 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского на Херсонщине уничтожена российская боевая броневая машина вместе с личным составом вражеского ВОП», - сообщили в бригаде.