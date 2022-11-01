Николаевские морпехи «накрыли» артиллерией позицию оккупантов на Юге

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10.11.2022 17:11

Артиллерия 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирада Михаила Билинского ударила по взводному опорному пункту оккупантов на Юге Украины.

Об этом говорится в сообщении бригады в Facebook.

«На днях, в результате мастерски проведенной аэроразведки («боевой орел») и удачной корректировки огня артой морпехов 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского на Херсонщине уничтожена российская боевая броневая машина вместе с личным составом вражеского ВОП», - сообщили в бригаде.

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