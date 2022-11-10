россияне цинично относятся к своим погибшим и не забирают их с поля боя, - полковник Нацгвардии

россияне пренебрежительно относятся к телам своих погибших военных и не забирают их с поля боя, что может стать проблемой для украинских защитников с точки зрения санитарно-эпидемической угрозы.

Об этом заявил полковник из Главного управления Национальной гвардии Украины Николай Уршалович, пишет "Укринформ".

- Наши разведчики фиксируют чрезвычайный уровень цинизма и пренебрежительного отношения российских оккупационных войск к собственным погибшим. Их тела не уносят с поля боя. Такие явления уже носят массовый характер и все чаще становятся одним из негативных факторов для наших защитников не только с точки зрения общечеловеческой морали, но и с точки зрения прямой санитарно эпидемической угрозы в районах выполнения боевых задач, - сказал Уршалович.

По его словам, постоянные разведки проводящим враг боем свидетельствуют о низком уровне оснащения подразделений противника техническими средствами.