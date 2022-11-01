Потери Украины в войне в десять раз меньше, чем российские, - Зеленский

рф понесла в десять раз больше потерь в войне, чем Украина.

Об этом заявил украинский Президент Владимир Зеленский в интервью CNN, пишет "Зеркало недели".

По его словам, недавняя оценка Пентагона о том, что россия потеряла 50% своих танков в войне против Украины, «более или менее соответствует действительности».

- Хотя, откровенно говоря, никто не знает полной реальности, особенно по личному составу, - заявил Президент.

Зеленский отметил, что россия понесла «потрясающее» количество потерь в личном составе и артиллерии. Также Президент заявил, что по его оценкам, россия понесла «в десять раз» больше потерь, чем Украина, добавив, что хотя он не может назвать точные цифры, существует «очень значительная разница» между потерями, понесенными двумя странами в войне.

По его словам, нежелание Украины использовать людей как «пушечное мясо» является еще одной причиной, почему она не понесла столько потерь, как рф.

– Когда мы просим наших партнеров об артиллерии или бронетехнике, то это не только оружие, а прежде всего защита наших военных, – добавил Зеленский.

Украинский лидер обратил внимание на то, что артиллерия, предоставленная Украине США и Европой, смогла сломать наступление российских войск.