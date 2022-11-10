ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: В Украине пока не установили личности двух тысяч жертв российских оккупантов

Уже 261-й день после начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта.

«Преступности.НЕТ» ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 10 ноября, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 11 ноября.

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00:35 В освобожденном селе Счастливое в Херсонской области поднимают украинский флаг.

00:31 В Украине насчитывается более 2000 неидентифицированных погибших в результате российского вторжения.

Об этом сказала заместительница министра внутренних дел Украины Мэри Акопян, передает “Украинская правда”.

По ее словам, огромное внимание уделяется ДНК-экспертизам и развитию криминалистических лабораторий. Американское правительство предоставило первую и единственную мобильную лабораторию, позволяющую выезжать на места массовых захоронений, например на Харьковщине. На месте проводятся экспертизы и ДНК-анализы.

Она подчеркнула, что Украина нуждается еще в нескольких десятках таких лабораторий, чтобы вовремя реагировать и быстрее делать анализы.

00:22 россия отправила более 500 сирийских боевиков в Украину. Они в основном выполняют небоевые задачи, например, охраняют объекты в Луганске и Донецке.

Об этом сообщает “Бабель” со ссылкой на издание Middle East Eye.

По их данным, опытных бойцов набрали преимущественно из правительственных подразделений, которые поддерживала и обучала рф. К ним относятся 25-я дивизия сил специального назначения, Пятый корпус и группировка «Лива аль Кудс», состоящая прежде всего из палестинских сирийцев.

Представитель сирийского правительства на условиях анонимности рассказал, что россия завербовала сирийцев, в том числе из бывших повстанцев, через свои спецслужбы и ЧВК “Вагнера”.

00:17 Украина получила еще 1570 терминалов Starlink от правительства Польши.

Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации.

Эти терминалы от польского правительства помогут наладить связь там, где это необходимо. Например, в освобожденных городах и селах, благодаря Старлинкам, будут работать публичные Wi-Fi точки, где жители смогут собираться и подключаться к интернету.