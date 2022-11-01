Война на Николаевщине: Оккупанты попали ракетой в пятиэтажку в Николаеве, есть погибшие

В большей части Николаевской области, за исключением нескольких десятков сел, нет российских оккупантов, однако область фактически прифронтовая, поскольку на ее территории ведутся боевые действия.

Очень многие населенные пункты Николаевщины, в том числе и сам Николаев, подвергаются вражескому огню из разных видов вооружения. При этом оккупанты прямо заявляют, что не отказываются от планов попытаться снова захватить Николаев.

В этой новости мы будем следить за событиями 11 ноября, происходящими на территории Николаевской области.

Хронология событий 10 ноября доступна по этой ссылке.

Информация постоянно обновляется:

07:40 Еще фото от ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области с места проведения спасательной операции в Николаеве, где оккупанты ударили ракетой по 5-этажке.

07:26 Так вчера встречали ВСУ в освобожденной Снигиревке.

07:24 Глава Николаевской ОВА Виталий Ким отреагировал на ракетный удар по 5-этажке в Николаеве.

07:04 Ночью оккупанты ударили по Николаеву. Попали в 5-ти этажный жилой дом, в результате чего разрушены все пять этажей, сообщает ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области.

В результате как минимум два человека погибли, еще двое ранены.

От ГУ ГСЧС привлечены 13 единиц техники и 68 человек личного состава, проводятся поисково-спасательные работы.