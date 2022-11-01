Резников прогнозирует замедление активных действий на поле боя зимой, Украина воспользуется этой паузой для усиления

Министр обороны Алексей Резников рассказал, что Вооруженные силы используют зимнее время для подготовки, обновления и усиления.

Об этом он рассказал в интервью Reuters.

- Мы используем это (зимнее) время с максимальным результатом для наших Вооруженных сил, для перегруппировки, для обновления, для ротации, и мы их хорошо подготовим, - сказал министр обороны.

Резников прогнозирует замедление активных действий на поле боя зимой. По его словам, Украина выйдет из этой паузы сильной и усиленной тысячами солдат, которые проходят подготовку в Великобритании.